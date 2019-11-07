Aydın kruvaziyer gemisi 'jewel of the seas', 3 yıl aradan sonra kuşadası'nda

07.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:09

Kruvaziyer gemisi 'Jewel Of The Seas', 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 3 yıl aradan demir atan 'Jewel Of The Seas' adlı kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcu getirdi.

Bahama Bayraklı kruvaziyer gemisi 'Jewel Of The Seas', bu sabah Kuşadası'ndaki limana yanaştı. Gemiyle birlikte çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcu ile 850 personeli kente getirdi. Dev yolcu gemisinden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. Liman Müdürü Aziz Güngör, Bu sefer, dünyanın en büyük gemi firmasının Kuşadası'nı tekrar sefer programına dahil ettiğini göstermesi bakımından önemli. Nitekim Royal Caribbean Cruises firması, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken, 2020 itibariyle sefer sayısının 44'e çıkarmıştır dedi.

Kaynak: DHA