Aydın'ın geleneksel lezzeti "İncirliova deve sucuğu"na coğrafi işaret tescili
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Aydın'ın geleneksel lezzeti "İncirliova deve sucuğu"na coğrafi işaret tescili

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat
Aydın'ın geleneksel lezzeti 'İncirliova deve sucuğu'na coğrafi işaret tescili

Aydın'ın İncirliova ilçesinin Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede üretilen deve sucuğunun Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığını bildirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinin Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede üretilen deve sucuğunun Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığını bildirdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçedeki bir deve sucuğu işletmesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, deve sucuğunun tescil edilmesi için 2017 yılında belediye tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurulduğunu söyledi.

Başvurularının kabul edildiğini ve ürünün "İncirliova deve sucuğu" adıyla coğrafi işaret tescili kazandığını aktaran Kaya, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin hiçbir yerinde deve etinin ve sucuğunun coğrafi işaret almadığını biliyoruz. İncirliova'da deve sucuğu yüzyıllardır yapılıyor ve yapılmaya devam ediyor. Bizim kültürümüz bu. İncirliova'nın adı deve güreşiyle duyuluyordu, şimdi sucuğuyla da duyulacak." dedi.

Deve sucuğu işletmesi sahibi Metin Korucu da ürünlerini özellikle sahil kesimindeki kentlere gönderdiklerini, coğrafi işaretin alınmasının ardından ürünün bilinirliğinin yurt genelinde artacağını ifade etti.

Tescil başvurusu süreciyle birlikte bazı market zincirlerinin ürün sipariş ettiğine işaret eden Korucu, "Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Ürünümüz artık tescilli. Bunun satışlarımıza da yansıyacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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