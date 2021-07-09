Aydın İl Koordinasyon Kurulun 3. Dönem Toplantısı gerçekleşti
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Aydın İl Koordinasyon Kurulun 3. Dönem Toplantısı gerçekleşti

Aydın İl Koordinasyon Kurulun 3. Dönem Toplantısı gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısı Vali yardımcısı Hulusi Arat başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem toplantısı Vali yardımcısı Hulusi Arat başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Toplantıda, 2021 yılı yatırımlarının 2.dönem değerlendirilmesi yapılarak ve koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.

Vali Yardımcısı Hulusi Arat, toplantıda yaptığı konuşmada, "İlimizde yatırımcı kuruluşlar bazında 2021 yılında uygulanan 251 projeden 17 adedi tamamlanmıştır. Geriye kalan 234 adet projenin; 132 adedi devam etmekte, 25 adedi ihale aşamasında, 77 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Bu yatırımların, proje bedeli 7 milyar 010 milyon 294 bin TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 176 milyon 936 bin TL, 2021 yılı ödeneği 725 milyon 506 bin TL'dir. 2021 yılı harcaması ise 220 milyon 828 bin TL'dir. Yatırımlarımızda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 30,44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Buna göre, yatırımcı kuruluşların 2021 yılı ödeneğine göre dağılımına bakıldığında ilk 3'te yer alan sektörler sırasıyla şöyledir; Diğer Kamu Hizmetleri; 180 milyon 170 bin TL harcamayla 1. sırada, Tarım; 148 milyon 359 bin TL harcamayla 2. sırada yer almaktadır. Eğitim; 132 milyon 312 bin TL harcamayla 3. sırada, Kurumlar bazında bakıldığında ise; DSİ 21. Bölge Müdürlüğü; 174 milyon 499 bin TL harcamayla 1.sırada, Milli Eğitim İl Müdürlüğü; 99 milyon 782 bin TL harcamayla 2.sırada, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü; 65 milyon 555 bin TL harcamayla 3.sırada yer almaktadır" bilgilendirmesinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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