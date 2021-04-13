'Gece Kartalları' bekçiler, ilk sahuru görev başında yaptı

AYDIN'da, 'Gece Kartalları' olarak bilenen bekçi ekipleri, ramazanın başlaması ile sahuru görevdeyken yaptı.

AYDIN'da, 'Gece Kartalları' olarak bilenen bekçi ekipleri, ramazanın başlaması ile sahuru görevdeyken yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya olarak görev yapan bekçi ekipleri, 11 ayın sultanı olan ramazanın ilk sahurunu görevleri sırasında yaptı. Bir araya gelen bekçiler, hazırladıkları yemekleri yerken, herhangi bir olaya karşı da telsizlerini dinledi. Gece bekçilerinden Mehmet Akgün, emniyet teşkilatının içerisinde bir aile olduklarını ifade ederek, "Burada bir aile gibiyiz. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için görevimizin başındayız. Ailemiz gibi gördüğüz mesai arkadaşlarımızla sahurumuzu yapıyoruz. Halkımızın da ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bekçi Murat Sancaktar ise "Her daim görevimizin başındayız. Mübarek ramazan ayına ulaştığımız için de mutluyuz. Burada mesai arkadaşlarım ile birlikte önleyici hizmetlerde sahur yapmaktan memnunuz. Sahurumuzu yaptıktan sonra yeniden halkımızın güveni için görev yaptığımız sokaklara döneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM