AYDIN Efeler'de 4 hektarlık zeytin ve ormanlık alan zarar gördü Efeler'de 4 hektarlık zeytin ve ormanlık alan zarar gördüAYDIN'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçradı.

Efeler'de 4 hektarlık zeytin ve ormanlık alan zarar gördü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürülürken, 4 hektarlık alan zarar gördü. Dalama Mahallesinde bulunan zeytinlik alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zeytinlik alanda başlayan yangın, kısa süre içerisinde ormanlık alana ilerledi. Yangına havadan 4 helikopter; karadan ise 6 arazöz, 1 dozer ve 4 su ikmal aracı müdahalede bulundu. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürülürken, 4 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: DHA