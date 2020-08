AYDIN Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleştiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan down sendromlu 19 yaşındaki Hande Çetin'in gelinlik giyme hayali sembolik düğünle gerçek oldu.

Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan down sendromlu 19 yaşındaki Hande Çetin'in gelinlik giyme hayali sembolik düğünle gerçek oldu. Down Sendromlu Hande Çetin'in gelinlik giyme hayali, gerçeğe dönüştü. Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, Hande Çetin için sembolik düğün töreni düzenlendi. Sembolik düğün eğlencesine; Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli, Babası Mehmet Çetin, annesi Gülümser Çetin, ablası Melike çetin Kaygın, eniştesi Yasin kaygın da katıldı. Davetliler davul eşliğinde oyunlar oynadı. Hazırlanan 7 katlı pasta, eğlence alanına getirildi. Pastayı Hande Çetin ve Belediye Başkanı birlikte kesti, birbirlerine ikram etti. Mutluluğu yüzünden okunan Hande Çetin, "Merhaba ben Hande Çetin'im, otizmliyim. Hepiniz çok sağ olun. En büyük hayalim gelinlik giymekti. Bugün gerçekleşti, çok mutluyum" dedi. Ablası Melike Çetin, "Kardeşimin en büyük hayali gelinlik giyebilmekti. Bunu çok istiyordu. Bizlerde kardeşim için bu ortamı hazırladık. Tabii ki bizlerde kardeşimin en büyük isteğini yerine getirdiğimiz için çok sevinçliyiz ve çok mutluyuz" dedi. Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli, "Gözümüz gibi baktığımız down sendromlu en büyük isteği gelinlik giymekti. Biz de kızımıza gelinlik giydirip onu mutlu edebilmek için harekete geçtik. Kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Kızımızın yüzünü güldürdüğümüz içinde çok mutluyuz. Önce kızımızı kuaför Mehmet Nedim Yaka'ın işyerine getirdik. Kuaförümüz özenerek kızımızın saçlarını ve makyajını yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Kaynak: DHA