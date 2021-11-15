"Aydın Doğan Ödülü"nün sahipleri Dr.Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin

AYDIN (Bültenler) - Aydın Doğan Vakfı bu yıl Temmuz ayında yaptığı duyuru ile Vakıf Yönetim Kurulu'nun "sağlık" alanındaki bilimsel çalışmaları ödüllendirme kararı aldığını ve bu çerçevede Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin'in ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı. Vakıftan yapılan açıklamada, ülkemizde ve dünyada süregelen pandemi koşulları dikkate alınarak, bilim insanlarımızın da mutabakatı ile ödül töreninin kurucuları olan Biontech firmasının merkezinin bulunduğu Almanya'nın Mainz kentinde kısıtlı katılımlı bir şekilde yapılmasının planlandığı belirtilmişti. Biyoteknoloji alanında çok değerli çalışmalara imza atan ve son olarak Covid-19 aşısının geliştirilmesi süreci ile tüm insanlığa hizmet eden bilim insanlarımızın başarısı her türlü takdirin ötesindedir.

Bu anlayış içinde 25. Aydın Doğan Ödülü, 30 Kasım 2021 tarihinde Mainz şehrinde düzenlenecek bir törenle sahiplerine takdim edilecek. Törene Türk ve Alman medyasından ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu'ndan isimler katılacak.

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