AYDIN Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indi
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AYDIN Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indi

Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indiAYDIN'ın Didim ilçesinde, aç kalan domuzlar yavruları ile birlikte cadde ve sokaklarda cirit atıyor.

01.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:25

Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, aç kalan domuzlar yavruları ile birlikte cadde ve sokaklarda cirit atıyor. Akbük Mahallesi'nde çam ormanlarının içerisinde yaşayan yaban domuzları, sürü halinde yeni doğan yavruları ile birlikte şehre inerek cadde ve sokaklarda, çöp bidonlarının önlerinde ve bahçe kenarlarında yiyecek arıyor.

Didim ilçesinin Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüleri, yerleşim yerine inerek 1001 Cadde'de yer alan sitelerin çevresinde dolaşarak evlerin bahçelerinde ve çöp bidonlarında yiyecek aradı. Köpeklerin sürekli havlaması sonucu dışarı çıkan vatandaşlar, evlerinin yakınlarına ve bahçelerine kadar gelen domuzları gördüklerinde şaşkınlığa uğradı.

Mahallelide bir süre korku yaratan yaban domuzu sürüleri ardından yerleşim yerlerinden hızla ayrılarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

AYDIN Didim'de aç kalan domuz sürüleri şehre indi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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