: Aydın devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı

05.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:26

Devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düşen 26 yaşındaki işçi Mehmet Güner, ağır yaralandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle'deki 7 katlı bir inşaattın üçüncü katında dış cephe dekorasyon işinde çalışan işçilerden Mehmet Güner, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düştü. Yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düşen Güner, yaralandı. Gürültüye koşan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı işçiyi inşaattan çıkarıp, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, tedaviye alındı. Güner'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu