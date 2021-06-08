Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme

Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü talebi ile Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Devlet Hastanesi'ndeki eczanede yeşil reçeteli ilaçlarda kayıt dışı eksiklik olduğunu tespit edince soruşturma başlattı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü talebi ile Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Devlet Hastanesi'ndeki eczanede yeşil reçeteli ilaçlarda kayıt dışı eksiklik olduğunu tespit edince soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nün durumu Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine narkotik ekiplerin konuyla ilgili çalışmaya başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Devlet Hastanesi bünyesindeki eczanede yeşil reçete ile hastalara verilen ve aynı zamanda uyuşturucu madde özelliği bulunan ilaçlarda kayıt dışı eksilme olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Durumun narkotik ekiplerini ilgilendirmesi dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne de yazı yazıldığı öğrenildi. Bunun üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü narkotik şube ekipleri tarafından hastane eczanesinde ve eczane kayıtlarında inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi. - AYDIN

Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme
Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme
Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme
Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın Devlet Hastanesi eczanesinde narkotik inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:36:30. #1.14#

title