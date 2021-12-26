Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi

Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Aydın Büyükşehir Belediyesince ikincisi düzenlenen Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası organizasyonu ilgi gördü.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesince ikincisi düzenlenen Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası organizasyonu ilgi gördü.

Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki Ayter Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 180 deve mücadele etti.

Soğuk havaya rağmen bölgenin en büyük güreş organizasyonu olan festivali yaklaşık 20 bin kişi izledi. Tribünlerde yer bulamayan bazı kişiler de güreşleri kamyon ya da traktör kasalarından takip etti.

Zaman zaman rakiplerinden kaçan ve sahiplerinin üzerine yürüyen develer, heyecanlı anlar yaşattı.???????

Gazetecilere açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, deve güreşi kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, ilginin çok fazla olduğunu söyledi.

Güreşleri CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin ile ilçe belediye başkanları da izledi.

Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi

Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi

Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi

Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title