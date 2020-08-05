Aydın'daki yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve daha sonra Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangını ile ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve daha sonra Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangını ile ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde çıkan ve 20 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturma neticesinde yangının bölgede bulunan bir su kaynağının yanından çıktığı belirlendi. Su kaynağının yanında ateş yakıldığını belirleyen ekipler boruların M.B'ye ait olduğunu belirledi. Ekipler M.B ve oğlu H.B'yi gözaltına aldı. H.B'nin su kaynağı yanında bulunan boruları tamir ettikleri esnada yaktıkları ateşin ormanlık alana sıçradığını itiraf ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA