Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Aydın - İzmir karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ortaklar çıkışı Köprü mevkiinde 09 BAY 47 plakalı, tır, 09 ADL 162 plakalı minibüs ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü 64 yaşındaki A.K.'nin olay yerinde hayatını tespit ederken, ilk müdahalenin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

 Otobanda 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

Otobanda 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

 Cani evlat, tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayıp kendini ihbar etti

Cani evlat, tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayıp kendini ihbar etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title