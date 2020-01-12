Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde uçuruma devrilen traktör sürücüsü, hayatını kaybetti.
Aydın'ın Çine ilçesinde uçuruma devrilen traktör sürücüsü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Özer (60) yönetimindeki 09 AAN 826 plakalı traktör, Bahçerası Mahallesi'nde zeytinlik alanda, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.