Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
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Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde uçuruma devrilen traktör sürücüsü, hayatını kaybetti.

12.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:20
Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

'ın ilçesinde uçuruma devrilen traktör sürücüsü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, (60) yönetimindeki 09 AAN 826 plakalı traktör, Bahçerası Mahallesi'nde zeytinlik alanda, yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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