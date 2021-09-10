Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıkan 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bota alındı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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