Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıkan 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bota alındı.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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