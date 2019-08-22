Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonun ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonun ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Necati Zeybek idaresindeki 09 UJ 785 plakalı süt taşıyan kamyon, Akçaova Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.