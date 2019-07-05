Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sedat Özkaya (29) yönetimindeki 35 ABS 590 plakalı cip, Aydın - Nazilli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özkaya, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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