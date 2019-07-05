Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sedat Özkaya (29) yönetimindeki 35 ABS 590 plakalı cip, Aydın - Nazilli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özkaya, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et