Aydın'da telefonla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde F.T'nin (61) telefonla dolandırıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kadının verdiği eşkal doğrultusunda titiz bir çalışma yürüten polis, şüpheli M.K'yı Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde dolandırdığı kadından aldığı 5 bin 400 lira para da ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüphelinin kendisini arayarak "Adınız FETÖ/PDY operasyonlarına karıştı. Örgüt hesabınızdan para aktarmış" şeklinde konuşunca korkup hesabındaki parayı verdiğini belirten F.T, gazetecilere yaptığı açıklamada olay süresince büyük fedakarlık örneği sergileyerek parasını ele geçiren polislere teşekkür etti.