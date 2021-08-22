Aydın'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Aydın'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Dereağzı Mahallesi'nden Pınarbaşı Mahallesi'ne gitmekte olan Yalçın İ. (65) yönetimindeki 09 PK 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yol kenarındaki araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Yalçın İ. ile aynı araçtaki torunu 8 yaşındaki Çınar Berk G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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