Aydın'da Sağlık Personeline Eğitim

Aydın'da sağlık personeline sepsisin tanı ve tedavisine yönelik eğitim verildi.



Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Adnan Menderes Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kurt ve Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Pakize Özçiftci konuşmacı olarak katıldı.



13 Eylül'ün Dünya Sepsis Günü ilan edildiğini anımsatan Özçiftci, "Ölümcül bir hastalık olan sepsis önlenebilir. Fakat bu süreçte sepsisi tanımak, erken tanı ve tedaviye başlamak oldukça önemlidir." dedi.



Sepsis hakkında dünya genelinde elde edilen veriler ve hastalığın boyutu hakkında bilgi veren Özçiftci, şunları kaydetti:



"Dünya genelinde yapılan araştırmalarda sepsisin çok da bilinmediğini gösteriyor. Örneğin Brezilya'da sepsisi hiç duymadım diyenlerin oranı yüzde 93'lere ulaşıyor. Bunun önüne geçilmesi ve erken tanının konulabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın da ciddi çalışmaları var. Ölümcül olan bu hastalığın önüne geçebilmek için erken tanı ve tedaviye başlamak çok önemli. Bu sebepten dolayı da 13 Eylül Dünya Sepsis Günü'nde Türkiye'nin her yerinde sepsis anlatılıyor."



Programa, Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Reha Arsan ve sağlık görevlileri katıldı.