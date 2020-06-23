Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

- Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı Aydın'da etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

23.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:17

- Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı

AYDIN - Aydın'da etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran yaz yağmuru sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü. Belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba sarf etti.

Dün Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da beklenen yağış gerçekleşti. Saat 14.00 sıralarında aniden başlayan sağanak yağış ile birlikte vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Aydın'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığındı.

Özellikle Aydın'ın alt kesiminde bulunan Ilıcabaşı ve Orta Mahalle'de yağmur suları nedeniyle bazı bölgelerde yollar trafiğe kapandı. Emniyet ve Belediye ekipleri yağışla birlikte tıkanma yaşanan bölgelerde tedbir aldı. Orta Mahalle ile Ilıcabaşı Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çatal Köprü civarında trafik tıkandı.

Bu arada yoğun yağış nedeniyle İncirliova İlçesi'ne bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşanan çatı çökmesi nedeniyle hafif yaralanan iki çocuk Aydın Kadın Doğum ve Çocuk hastanesi'ne getirildi. Çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aydın'da etkili olan sağanak yağışlı havanın aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

Manşet

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