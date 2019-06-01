Aydın'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun olan trafik noktalarında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Köşger ve Çitil, kent genelinde alınan önlemleri helikopterle havadan inceledikten sonra Söke ilçesindeki trafik kontrol noktasını da karadan denetledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Köşger, "Havadan gözlemlediğimiz kadarıyla herhangi bir sıkıntı olmadığı gözüküyor. Kontrol noktalarında görevlilerimiz belirli bir disiplin içerisinde görevlerini yapıyorlar." dedi.

Tüm ekiplerin canla başla çalıştığını aktaran Köşger, "Güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz ve trafik ekiplerimiz sürücülerin kazasız, belasız hedeflerine ulaşmaları için cansiperane çalışıyorlar. Sürücülerimizin trafik kurallarına riayet ederek yolculuk yapmalarını istiyoruz. Hız sınırlarına uysunlar." dedi.

Buradaki programın ardından Köşger ve Çitil ile Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, merhum vali Recep Yazıcoğlu'nun mezarını ve şehitliği ziyaret edip dua etti.

Öte yandan Ramazan Bayramı dolayısıyla kontrol noktalarında durdurulan araçlara bayram şekeri ikram edildi.

Kaynak: AA