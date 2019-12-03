Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

03.12.2019 01:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 01:18

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beydağ- Ödemiş karayolu üzerinde meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli istikametine seyir halinde olan Süleyman Özkan (54) yönetimindeki 09 RA 958 plakalı açık kasa kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Ceylan yönetimindeki 09 AAT 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan ile yolcu olarak bulunan Ali Aktaş (16), Mustafa Karataş (19) Reşat Bilgen (66) ve kamyonet sürücüsü Süleyman Özkan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA