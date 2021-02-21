Aydın'da ölü bulunan 5 sokak köpeği inceleme için belediye ekiplerine teslim edildi
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Aydın'da ölü bulunan 5 sokak köpeği inceleme için belediye ekiplerine teslim edildi

21.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:40
Aydın'da ölü bulunan 5 sokak köpeği inceleme için belediye ekiplerine teslim edildi

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde 5 sokak köpeği ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ve Köşk ilçelerinde 5 sokak köpeği ölü bulundu.

Hayvansever Funda Küçük, gazetecilere, Efeler ilçesindeki Çeştepe Mahallesi'nde besleme yaptığı sırada, boş bir tarlada 4 köpek yavrusunun telef olduğunu gördüğünü söyledi.

Sorumluların bulunarak cezalandırılmasını isteyen Küçük, "Tarlalarda yaşama savaşı veren köpek yavrularını yan yana ölü olarak gördük. Orada hepsinin aynı şekilde ölmesi normal değil maalesef. Öldürüldükleri çok aşikar. Bunları kimin yaptığını bilmiyoruz." diye konuştu.

Funda Küçük, Köşk ilçesinde de boğazına ip takılarak bir köpeğin öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan Küçük, duruma, çektiği videoyla tepki gösterdi.

Ölü köpek yavruları, incelenmesi için belediye ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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