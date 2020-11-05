Son dakika haberi... Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde oğlunun trafik kazasında yaralandığı bilgisini alan baba hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde oğlunun trafik kazasında yaralandığı bilgisini alan baba hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Alp Kılcıoğlu'nun kullandığı 09 AAU 176 plakalı motosiklet, Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan Kılcıoğlu, 112 Acil Servis ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza haberini alan baba Hüseyin Kılcıoğlu, hastanede tedavisi devam eden oğlunu ziyaret etti.

Burada rahatsızlanarak kalp krizi geçiren baba Kılcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı