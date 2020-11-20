Aydın'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Aydın'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

20.11.2020 02:15 | Son Güncelleme: 20.11.2020 02:18
Aydın'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

Candan Tarhan Bulvarı'ndan Kuşadası Devlet Hastanesi istikametine giden Esra Sönmez (32) idaresindeki 48 BV 990 plakalı motosiklet, Hasan Reis Bulvarı'nda kaldırıma çarptı.

Kazada motosikletten savrulan Sönmez ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ÖNCE Kuşadası Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Hayati tehlikesi bulunan Sönmez'in evli olduğu ve ilçeye ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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