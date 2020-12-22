Aydın'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı
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Aydın'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

22.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:09
Aydın'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesine tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesine tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elderesi Mahallesinde M.A.U'ya ait arazide tarihi eser bulmak için kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Arazi sahibiyle M.D, M.D, R.D, M.A.M. kazı sırasında suçüstü yakalandı.

Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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