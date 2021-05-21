Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Uğur Eroğlu idaresindeki 09 FB 114 plakalı otomobil, Çulhalar Mahallesi'nde karşı yönden gelen Osman Kan'ın kullandığı 09 F 4226 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Gönül Eroğlu ve Hakkı Doğan yaralandı.
Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Alevci