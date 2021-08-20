Aydın'da hasatta file örtü kullanımı ile incirde kalitenin korunması amaçlanıyor
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Aydın'da hasatta file örtü kullanımı ile incirde kalitenin korunması amaçlanıyor

Aydın'da hasatta file örtü kullanımı ile incirde kalitenin korunması amaçlanıyor
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

??????? Aydın'da kuru inciri alfatoksine karşı korumak amacıyla "Hasatta file örtü kullanımı projesi" hayata geçirildi.

??????? Aydın'da kuru inciri alfatoksine karşı korumak amacıyla "Hasatta file örtü kullanımı projesi" hayata geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında Germencik ilçesi Mursallı Mahallesindeki bir incir bahçesinde ağaçların altına file örtü kuruldu.

Projeyle dalında kuruduktan sonra yere düşen incirin file üzerinde toplanması sağlanarak ürünün zararlılara karşı korunması amaçlanıyor.

Gazetecilere açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, projeyi 4 incir bahçesinde uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

Ökdem, "Buradaki amacımız ürünün kalitesini artırmak. Bahçenin bir kısmına hasat filesi koyduk, bir kısmını da boş bıraktık. Bu ikisinin farkını laboratuvar analizleriyle ortaya koyacağız. Aflatoksin ile ilgili bariz bir azalma varsa bunu kayıt altına alacağız ve üreticilerimizle paylaşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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