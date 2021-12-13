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Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Solak'ın kullandığı 09 F 2852 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Direcik Mahallesi'nde yolun sağına devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçe hastanesine götürüldü.

Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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