Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
02.10.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:38
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Bircan Sarı (47) yönetimindeki 09 DZ 469 plakalı minibüs, Gündoğan Mahallesi'nde devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Alevci