Aydın'da cinayet
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Aydın'da cinayet

25.10.2020 03:01 | Son Güncelleme: 25.10.2020 03:19

Aydın'ın Çine ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.D, Soğancılar Mahallesi Şehler Caddesi'nde yaşayan ve aralarından husumet olduğu öğrenilen akrabası Ahmet Çetin'in (41) evine gitti.

Burada yaşanan tartışma sırasında K.D'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle Çetin'i vurduğu iddia edildi.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, yaşamını yitirdi.

K.D. polis ekiplerine teslim oldu.

Aydın'da cinayet
Aydın'da cinayet
Aydın'da cinayet
Aydın'da cinayet

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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