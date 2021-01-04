Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

04.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 00:20
Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında bir evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında bir evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi'nde İsmail Doğan'a ait müstakil evde, soba bacasından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Evde yalnız yaşayan İsmail Doğan, "Uyandığımda bir baktım, ev alev almış. Tuvaletteki musluğa hortum taktım, hortum kısa olduğundan yetiştiremedim. O 3 dakika içinde ev alev aldı. Hemen itfaiyeye haber verdim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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