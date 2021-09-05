Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler 13 arazözle sevk edildi. Söndürme çalışmasına havadan 6 helikopterle destek sağlandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile Söke Kaymakam Vekili Sadettin Yücel, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangında, üç dönüm ormanlık alan ile 15 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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