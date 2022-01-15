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Son dakika haberleri... Aydın'da cemevi başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti

Son dakika haberleri... Aydın'da cemevi başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bugün çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cemevi başkanları ile çeşitli köylerin mahalle muhtarları teşekkür ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Bugün çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cemevi başkanları ile çeşitli köylerin mahalle muhtarları teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cemevi başkanları ile çeşitli köylerin mahalle muhtarlarından oluşan 7 kişilik heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Aydın Valiliğinde gerçekleşen ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yer aldı. Ziyarete Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahallesi Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun katıldı. Heyet, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

(İbrahim Kılınç/İHA)

Son dakika haberleri... Aydın'da cemevi başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti

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Son dakika haberi: Bugün çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cemevi başkanları ile çeşitli köylerin mahalle muhtarları teşekkür ziyaretinde bulundu.

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