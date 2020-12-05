Aydın'da bir kişi parkta ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir parkta demirlere asılı halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan Orhan Çiftçi Parkı'nda saat 11.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, çevre binalarda oturan vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktıklarında parkta bir erkeğin demirlere asılı halde olduğunu fark etti.

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri demirlere asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı