Aydın'da banka müdiresinin darbedilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
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Aydın'da banka müdiresinin darbedilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

25.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:47
Aydın'da banka müdiresinin darbedilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Pelin Yarmacı'yı darbettiği suçlamasıyla tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Pelin Yarmacı'yı darbettiği suçlamasıyla tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık Serdar Günay, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı. Müşteki Pelin Yarmacı ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Günay, savunmasında, olay günü aşırı alkollü olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığını öne sürdü.

Yarmacı'yı daha önce tanımadığını savunan sanık, olayda taciz amacının olmadığını, çantasını almak istediğini, direnmesi üzerine kendisine vurmaması için kadını tuttuğunu iddia etti.

Pelin Yarmacı ise olay günü işe giderken arkasından birinin yaklaştığını, döndüğünde sanığın kendisini tutarak eteğini kaldırmaya çalıştığını, yaklaşık 10 dakika direndiğini ve aldığı darbeler nedeniyle burnunun kırıldığını öne sürdü. Yarmacı, sanığın daha sonra da çantasını almaya çalıştığını savundu.

Olayın bir bölümünün güvenlik kamerasına yansıdığını dile getiren Yarmacı, ifadelerinin görüntülerle de doğrulabileceğini kaydetti.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Pelin Yarmacı, sadece kendisi için değil tüm kadınlar için davasını ısrarla sürdüreceğini söyledi.

Yarmacı, "Davamdan asla vazgeçmeyeceğim, bu benim acım olmaktan çıktı. Hep birlikte bu problemi çözemezsek gelecek kuşaklar da zarar görür." dedi.

Kuşadası'nda 28 Mayıs'ta bir bankanın şube müdiresi olan Pelin Yarmacı'nın darbedilmesi sonrası yürütülen soruşturmada güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Serdar Günay tutuklanmıştı. Sanığın, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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