Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı
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Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:38
Aydın'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

'da 3 Aralık dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Efeler ilçesindeki Turistik Park Tesisleri'nde düzenlenen programda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı , görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye etti.

Programın ardından 13 yıldır düğünlerini yapamayan ve nikahsız yaşayan 61 yaşındaki bedensel engelli Nail Kelleci ile Türkmenistan asıllı 41 yaşındaki görme engelli Gulbarshyn Abdyrakhmonova'nın nikahı kıyıldı.

Nikahı kıyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çifte mutluluk diledi.

Kaynak: AA
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