Aydın'da 1 yıl aradan sonra develer yeniden arenada (2)

AYDIN (DHA) - DEVE GÜREŞLERİ ŞENLİK HAVASINDA GEÇTİ

Aydın'da 1 yıl aradan sonra Umurlu Serçeköy arenasında gerçekleşen deve güreşleri sırasında alandan kaçan develer zaman zaman panik yarattı. Kaçan develer sahiplerinin ve görevlilerin yardımıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yeniden alana getirildi. Kadınlar ve çocukların ücretsiz olarak güreşlere alınması ilgiyi daha da artırdı. Sezonun ilk deve güreşine 150 deve katılırken, deve güreşi severler 75 çift devenin kıyasıya mücadelesini heyecan ile izledi. 'Küçük gezer', 'Nirvana karagöz', 'Çılgın akın', 'Number one', 'Onur bey' ve 'Çavdarlı Mustafa' isimli develer güreşlerde galip gelerek kupa almaya hak kazandı.

Deve sahiplerinden Tayfun Adıyaman ise "Şükürler olsun ki bugün güreşlere başladık, develerimiz geçen yıl pandemiden dolayı hiç güreşmedi. Nasip olursa bu sene güzel güreşler izleyeceğiz. Develerimiz hazır. Havalarımız da güzel olacak. Kalabalıkta çok güzel" ifadelerini kullandı.

Cemal YILDIRIM/ AYDIN,