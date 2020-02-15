Aydın Büyükşehir Umurlu'yu modernleştiriyor

15.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:53

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinin en büyük mahallelerinden birisi Umurlu'da alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Vatandaşların taleplerini dinleyerek yatırımları mahallelere yapılacak yatırımları buna göre şekillendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde çalışmalar bitirilirken Umurlu'nun en büyük caddelerinden olan Fatih Caddesi'nde ise parke taşı döşemesi işinin başlattı. Çalışmaların yakın zamanda bitirilerek yolun vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.



Başkan Özlem Çerçioğlu'nun Umurlu'nun kanayan yarasına neşter vurduğunu belirten Umurlu Muhtarı Soner Avşar, "Özlem Başkanımız sağ olsun, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yolun yapılması Umurlu için çok önemliydi. Bu yolun yapılması Umurlu'da yüzlerce vatandaşımızın isteğiydi. Bunun yanında Umurlu'da altyapı çalışmaları da devam ediyor. Tabii ki bu çalışmalar zaman alıyor, hemen olmuyor. Parke taşı döşenmesi işini mahallemizin tamamına yayacağız. Ben Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne, koordinatörümüz Yüksel Macaroğlu'na ve Özlem Başkanıma güveniyorum ve Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.



Fatih Caddesi'nin Umurlu'nun en önemli caddelerinden birisi olduğunun altını çizen Umurlu Esnaf Odası Başkanı Cengiz Mutlu ise, "Fatih Caddesi Umurlu'yu sanayiye bağlayan bir cadde. Sanayide de 80 esnafımız var. Fatih Caddesi çok işlek bir cadde. Bu yol çok kötü bir yoldu. Burada oturan 500 hane var. Hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA