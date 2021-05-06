Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaret
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları Efeler'de muhtar ziyaretleri gerçekleştirerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları Efeler'de muhtar ziyaretleri gerçekleştirerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) muhtar ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe ilçe süren muhtar toplantılarıyla birlikle her mahalleye düzenlenen ziyaretlerle mahallerdeki ihtiyaçlar ve talepler tek tek ele alınıyor. Bu kapsamda Efeler'de muhtar ziyaretleri yapan ABB Başkanvekili Barış Altıntaş, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç ile birlikte Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Akmeşe, Yatırım İnşaat Daire Başkanı Çağrı Çayla, İçme Suyu ve Kanalizasyon Birim Yetkilisi Ozan Çavuşoğlu ve Arıtma Daire Başkanı Hakan Kirif, yapılan ve yapımı planlanan hizmetler konusunda muhtarlara bilgilendirme yaptı.

"Efeler'de yeni bir dev yatırım başlıyor"

İlk olarak Osman Yozgatlı Mahallesi'ne yapılan ziyarette, yapımına başlanacak ve 3 mahalleyi kapsayacak, yaklaşık 50 bin metre uzunluğundaki büyük bir çalışma için bilgilendirme yapıldı. Osman Yozgatlı, İstiklal ve Ovaeymir mahallesi içme suyu şebeke hattının yenileneceği çalışma ile yaklaşık 50 bin metrelik hat üzerinde 4 bin 106 adet abone bağlantısı, 8 adet yangın hidrantı, 1 adet basınç kırıcı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayla birlikte hem altyapıya hem de üstyapıya büyük bir yatırım gerçekleştirilmiş olacak.

"Muhtarlardan Çerçioğlu'na teşekkür"

Kadıköy, İmamköy, Gözpınar ve Dağeymiri mahalleleri ile devam edilen ziyaretlerde muhtarların talep, görüş ve önerileri detaylı şekilde değerlendirildi. Muhtarlar yapılan bu ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaret
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaret
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaret
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Efeler muhtarlarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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