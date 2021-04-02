Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in muhtarları ile bir arada
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in muhtarları ile bir arada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in muhtarları ile bir arada

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş ilçe ilçe sürdürdüğü muhtar görüşmelerine Efeler ile devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş ilçe ilçe sürdürdüğü muhtar görüşmelerine Efeler ile devam etti.

Önceki aylarda da gruplar halinde tüm Efeler muhtarları ile toplantı yapıp muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Barış Altıntaş, Büyükşehir Belediyesi'ni hizmetlerini anlatmıştı. Efeler'i Büyükşehir hizmetleri ile karış karış hizmetle buluşturmak için muhtarlarla koordine içinde olan Başkan Vekili Barış Altıntaş, CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Adnan Bosnalı ile birlikte son olarak Işıklı Kadıköy, Kuyulu, Şevketiye ve Kardeşköy mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

"Muhtarlarımız ile birlikte başaracağız"

Işıklı ziyaretinde Efeler Muhtar Derneği yönetimi ile de bir araya gelen Altıntaş, katılımcı belediyeciliği önemsediklerini ve özellikle muhtarların görüşlerinin önemine vurgu yaparak, "Tüm ilçelerimizde muhtarlarımız ile bir araya gelip taleplerini tek tek not alıp, bir iş takvimi oluşturuyoruz. Efelerli muhtarlarımız ile aylar öncesinde bunu yapıp önemli sonuçlar elde ettik. Planladığımız hizmetlerin sürecini muhtarımız ile birlikte takip ediyoruz. Efeler'e bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizin 421 milyon lira yatırımı var. Elbette daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bunu da muhtarlarımız ile birlikte başaracağız" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in muhtarları ile bir arada
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in muhtarları ile bir arada
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in muhtarları ile bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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