Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmanın olduğu günlerde de beslenme noktalarına mama bırakarak can dostlarımızı unutmuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmanın olduğu günlerde de beslenme noktalarına mama bırakarak can dostlarımızı unutmuyor. Büyükşehir özellikle tam kapanma sürecindeki 17 günde 17 ilçede can dostlarımızın yanında oluyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde yiyecek bulma güçlüğü çekebilecek can dostlarımızı Aydın Büyükşehir Belediyesi unutmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın'ın 17 ilçesindeki beslenme noktalarına ve merkeze uzak noktalardaki can dostlarımıza mama bırakılıyor. Birçok işletmenin işlerine ara vermesi, lokantaların paket servisi geçmesi ve vatandaşların tedbirler kapsamında sokağa çıkmaması nedeniyle can dostlarımızın beslenme kaynakları azaldı. Büyükşehir Belediyesi de can dostlarımızın beslenme sorunu çekmemesi için parklar, bahçeler ve merkeze uzak noktalarda mama dağıtımını sürdürüyor.

"Vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap su ve bir kap mama bırakmasını rica ediyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "17 günlük tam kapanma sürecinde 17 ilçemizde can dostlarımızın beslenme sorunu çekmemesi için veterinerlerimizin kontrolünde ekiplerimiz görev başında. Kent merkezindeki beslenme noktalarına düzenli olarak mama bırakıyoruz. Bunun yanında merkeze uzak noktalardaki can dostlarımıza ekiplerimiz düzenli olarak ulaşıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da desteklerini hiç eksik etmiyorlar. Sıcak yaz günleri de yaklaşırken vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap su ve bir kap mama bırakmasını rica ediyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:53:37. #1.14#

title