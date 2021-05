Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları yalnız bırakmıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmanın olduğu günlerde de beslenme noktalarına mama bırakarak can dostlarımızı unutmuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmanın olduğu günlerde de beslenme noktalarına mama bırakarak can dostlarımızı unutmuyor. Büyükşehir özellikle tam kapanma sürecindeki 17 günde 17 ilçede can dostlarımızın yanında oluyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde yiyecek bulma güçlüğü çekebilecek can dostlarımızı Aydın Büyükşehir Belediyesi unutmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın'ın 17 ilçesindeki beslenme noktalarına ve merkeze uzak noktalardaki can dostlarımıza mama bırakılıyor. Birçok işletmenin işlerine ara vermesi, lokantaların paket servisi geçmesi ve vatandaşların tedbirler kapsamında sokağa çıkmaması nedeniyle can dostlarımızın beslenme kaynakları azaldı. Büyükşehir Belediyesi de can dostlarımızın beslenme sorunu çekmemesi için parklar, bahçeler ve merkeze uzak noktalarda mama dağıtımını sürdürüyor.

"Vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap su ve bir kap mama bırakmasını rica ediyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "17 günlük tam kapanma sürecinde 17 ilçemizde can dostlarımızın beslenme sorunu çekmemesi için veterinerlerimizin kontrolünde ekiplerimiz görev başında. Kent merkezindeki beslenme noktalarına düzenli olarak mama bırakıyoruz. Bunun yanında merkeze uzak noktalardaki can dostlarımıza ekiplerimiz düzenli olarak ulaşıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da desteklerini hiç eksik etmiyorlar. Sıcak yaz günleri de yaklaşırken vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap su ve bir kap mama bırakmasını rica ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı