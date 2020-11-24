Aydilge itiraf etti: Keman öğretmenime aşık oldum
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Aydilge itiraf etti: Keman öğretmenime aşık oldum

24.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:59
Aydilge itiraf etti: Keman öğretmenime aşık oldum

İki sene önce keman ve piyano öğretmeni Utku Barış Andaç ile evlenen şarkıcı Aydilge, Öğretmenler Günü'nde hem romantik hem esprili bir paylaşımda bulundu.

İki sene önce muhteşem bir düğünle keman ve piyano öğretmeni Utku Barış Andaç ile evlenen Aydilge, öğretmenler gününü kutlamak için sosyal medyada yayınladığı videosunda eşine keman çalmaya çalıştı.

Esprili bir şekilde kemanı çalamayan Aydilge, ''Siz siz olun, benim gibi öğretmeninize aşık olmayın yoksa sonuç böyle oluyor'' diyerek kemanı eşine teslim etti.

Aydilge itiraf etti: Keman öğretmenime aşık oldum

Tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayan çiftin videosu Utku Barış'ın mini Vivaldi 4 Mevsim performansıyla sonlandı. Aydilge hediye olaraksa eşine üzerinde keman resmi olan bir sweatshirt hediye etti.

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