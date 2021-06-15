Aydilge - Bal Gibi şarkı sözleri! 'Bal Gibi' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Aydilge'nin yeni şarkısı Bal Gibi 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenme ve bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Aydilge - Bal Gibi sözleri nedir?
Aydilge - Bal Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
AYDİLGE - BAL GİBİ SÖZLERİ
Aşkın ismi, cismi var mı?
Bir masal mı? Resmi var mı?
Tatlı tuzlu, az mı çok mu?
Hep sıcak mı, yoksa buz mu?
***
Senle ayrı dünyalardan
Geliyorduk belki de
Fark eder mi zaman dursa
Deniz oldun çöllere
Senle ayrı dünyalardan
Geliyorduk belki de
Fark eder mi yağmur yağsa
Güneş oldun kalbime
***
Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi
Gel gel acı tatlı bal gibi
Gel gel bir masal düşler gibi
Gel haydi gel unutulmaz aşk gibi
***
Sen de bıktın bekle bekle
Kapandın çok kendi içine
Yaşamaktan korkma bence
Kaçalım mı şimdi bu gece?
***
Senle ayrı dünyalardan
Geliyorduk belki de
Fark eder mi zaman dursa
Deniz oldun çöllere
Senle ayrı dünyalardan
Geliyorduk belki de
Fark eder mi yağmur yağsa
Güneş oldun kalbime
***
Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi
Gel gel acı tatlı bal gibi
Gel gel bir masal düşler gibi
Gel haydi gel unutulmaz aşk gibi
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
11 Haziran Cuma günü Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 950 beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz - Müzik: Aydilge
Düzenleme, Mix ve Mastering: Samuray Gökçe
Yönetmen: Mustafa Özen