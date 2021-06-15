Aydilge - Bal Gibi şarkı sözleri! 'Bal Gibi' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Aydilge'nin yeni şarkısı Bal Gibi 11 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenme ve bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Aydilge - Bal Gibi sözleri nedir?

Aydilge - Bal Gibi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYDİLGE - BAL GİBİ SÖZLERİ

Aşkın ismi, cismi var mı?

Bir masal mı? Resmi var mı?

Tatlı tuzlu, az mı çok mu?

Hep sıcak mı, yoksa buz mu?

***

Senle ayrı dünyalardan

Geliyorduk belki de

Fark eder mi zaman dursa

Deniz oldun çöllere

Senle ayrı dünyalardan

Geliyorduk belki de

Fark eder mi yağmur yağsa

Güneş oldun kalbime

***

Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi

Gel gel acı tatlı bal gibi

Gel gel bir masal düşler gibi

Gel haydi gel unutulmaz aşk gibi

***

Sen de bıktın bekle bekle

Kapandın çok kendi içine

Yaşamaktan korkma bence

Kaçalım mı şimdi bu gece?

***

Senle ayrı dünyalardan

Geliyorduk belki de

Fark eder mi zaman dursa

Deniz oldun çöllere

Senle ayrı dünyalardan

Geliyorduk belki de

Fark eder mi yağmur yağsa

Güneş oldun kalbime

***

Gel gel haydi gel, tadın aynı yaz gibi

Gel gel acı tatlı bal gibi

Gel gel bir masal düşler gibi

Gel haydi gel unutulmaz aşk gibi

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

11 Haziran Cuma günü Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 950 beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik: Aydilge

Düzenleme, Mix ve Mastering: Samuray Gökçe

Yönetmen: Mustafa Özen