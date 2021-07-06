Aydan Şener kimdir? Aydan Şener hayatı ve biyografisi! Aydan Şener kaç yaşında, nereli?
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Aydan Şener kimdir? Aydan Şener hayatı ve biyografisi! Aydan Şener kaç yaşında, nereli?

Aydan Şener kimdir? Aydan Şener hayatı ve biyografisi! Aydan Şener kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aydan Şener, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aydan Şener hakkında merak edilenler. Aydan Şener hayatı ve biyografisi. Aydan Şener kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aydan Şener merak konusu oldu. İşte Aydan Şener hakkında merak edilen Aydan Şener kimdir, Aydan Şener hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1963

Kaç yaşında: 58 yaşında

Nereli: Kilis

1963 yılında Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı.1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı.1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı. Aydan Şener, Suzan Avcı'nın yeğenidir.

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Aydan Şener kimdir? Aydan Şener hayatı ve biyografisi! Aydan Şener kaç yaşında, nereli? - Haberler
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