Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı
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Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı

03.11.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:41

İzmir Bayraklı'da, Rıza Bey apartmanının enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Yaşam üçgeninde bulunan Ayla'nın ve sakin tavırlarıyla dikkat çeken Ayda'nın enkaz altındayken görevlilerden biriyle parmak oyunu oynaması dikkat çekti.

İzmir'deki 6,6'lık deprem sonrası yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, 91'inci saatte canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Ayda bebeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Tüm Türkiye'yi sevince boğan olayın yankıları sürerken minik Ayda'nın enkaz altındaki görüntüleri de ortaya çıktı. Küçük yaşına rağmen yaşadığı olay karşısında sakin tavırları ile dikkat çeken minik Ayda'nın enkaz altından çıkartılıncaya kadar kurtarma ekibindeki görevliler ile konuşması dikkat çekti.

Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı
Haber Yorumları (4)
CANIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: her zerrene kurban olurum senın ya
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MAZHAR: Müteahhitlerin hatasını bu zavallılar çekiyor ya. . Öteki dünyada yatacak yerleri yok işlerinde hile ve sahtekarlık yapanların. . . .
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MELDA: Allahım ne büyüksün şükürler olsun orda hayat bulmuş günlerce o küçük bedeniyle dayanabilmiş Allah uzun ömürler versin inşallah yüzü gibi kaderi de güzel olsun
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