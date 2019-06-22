Ayçiçek tarlalarında görsel şölen

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçek tarlaları görsel şölen sunarken, fotoğrafçılar tarafından da doğal fotoğraf platosu olarak kullanılıyor.

Kırklareli'nde ki Yıldız Dağları'nın, eteklerinde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Sarının değişik tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgi toplayan ayçiçek tarlaları yakınlarından geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bir çok vatandaş ise ayçiçek tarlaları içerisinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Gün batımı ile arkasındaki dağlar ile ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçek tarlaları vatandaşların yanı sıra doğal bir plato formundaki tarlaları profesyonel fotoğrafçılar da kullanıyor.

Ayçiçeklerin tonlarını fon olarak kullanan fotoğrafçılar bazen çiftlere şemsiye, bazen, keman gibi aksesuarlar vererek, fotoğraflarını zenginleştiriyor.

Adeta açık hava stüdyosu olarak kullanılan ayçiçek bahçeleri özellikle hafta sonları yeni çiftlere ev sahipliği yapıyor. Alışılanın dışına çıkan çiftler, keyifli dakikalar geçirdikleri tarlalarda en doğal halleriyle fotoğraf karelerindeki yerlerini alıyor.

Fotoğraf sanatçısı Anıl Şumnullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çekilmek isteyenlerin sayısının arttığını söyledi.

Sarı ve yeşilin fotoğrafa ayrı bir güzellik kattığını anlatan Şumnullu, özellikle yeni evlenen veya hamilelik fotoğrafı çektirmek isteyenlerin tercihlerinin ayçiçeği tarlaları olduğunu aktardı.

"Çiftçi mutlu"

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ise bu yıl çiftçilerin verimden, vatandaşların ise tarlaların güzelliğinden mutlu olduğunu belirtti.

Yağışların zamanında düşmesinden dolayı verimde de artış beklediklerini anlatan Altıntel, erken ekilen ayçiçeklerin çiçek açtığını ifade etti.

Yıldız Dağları, eteklerindeki ayçiçeklerinin görünümünü ile kendine hayran bıraktığını aktaran Altıntel, dağlar ile adeta bütünleşen ayçiçeği tarlalarının eşsiz bir güzellik sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA