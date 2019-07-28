Ayçiçeği tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosuna döndü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çiftçilerin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlaları, fotoğrafçılar ve yoldan geçenler tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

Keşan'da ayçiçeğinin çiçek açmasıyla birlikte sarıya boyanan tarlalar, düğün fotoğrafçıları ve yoldan geçerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Yeni evli çiftler en mutlu günlerindeki fotoğraflarını ayçiçeği tarlalarında çektirirken, sarıya bürünen tarlalar, sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarla birlikte ilgi odağı oldu. Tarlalar, hem düğün hem de sosyal medya için fotoğraf çekilmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.

Ayçiçeği tarlasında fotoğraf çeken amatör fotoğrafçı Aygül Konar, ayçiçeğinin çiçek açmasıyla tarlaların sarıya büründüğünü belirterek, "Ayçiçeği bölge açısından çok önemli. Biz de yoldan geçerken bu güzelliği gördük ve fotoğraf çekmek istedik. Son zamanlarda ayçiçeği tarlaları doğal stüdyo halini aldı. Düğün için de fotoğraf çekilenlerin tercihi oldu. Yoldan geçerken fotoğraf çekilenler oluyor. Bizde bu anı ölümsüzleştirmek istedik" dedi.

Yoldan geçerken ayçiçeği tarlasında fotoğraf çekilen Bülent Saylam da, ayçiçeği tarlalarının Temmuz ayında vazgeçilmez bir görüntü sunduğunu ifade ederek, "Özellikle bölgemizde Saros Körfezi'ne gelenler bu güzel görüntüyü gördüklerinde araçlarını durdurup fotoğraf çekilirler. Tarlalar aynı zamanda doğal bir stüdyodur. Ayçiçeği bölgemizin en büyük geçim kaynaklarından biridir. Yeni yeni tane vermeye başladılar. Bir ay süren bu görüntü, olgunlaşmaları ve hasat edilmeleriyle birlikte sona eriyor. Umarız bu güzel görüntünün hakkını çiftçilerimiz alır" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Keşanedirne