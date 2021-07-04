Ayça Erturan kızı olacağını öğrenince şoke oldu!
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Ayça Erturan kızı olacağını öğrenince şoke oldu!

Ayça Erturan kızı olacağını öğrenince şoke oldu!
Hürriyet - Haberler | Magazin

2014 yılında oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, birkaç hafta önce hamile olduğunu duyurmuştu.

2014 yılında oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, birkaç hafta önce hamile olduğunu duyurmuştu. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.

'O KADAR EMİNDİM Kİ...'

Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" şeklinde konuştu.

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirmişti.

Kaynak: Hürriyet

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